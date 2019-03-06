Cumhur İttifakı'ndan dağ ilçelerine çıkarma

İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, dağ ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Orhaneli ilçesini ziyaret eden Cumhur İttifakı temsilcileri muhtarlar, STK'lar ve esnafla bir araya geldi. Daha sonra bir fabrika ziyaretinin ardından vatandaşlarla selamlaştı.

Ala pazardan alışveriş yaptı

Öte yandan pazarcı esnafı ziyareti sırasında Ala, alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Pazardan köy ekmeği, yumurta, peynir alan Ala, vatandaşların isteklerini dinledi. Orhaneli'deki vatandaşlar Ala, Mesten, Salman ve Kalkancı'ya yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Orhaneli ilçesinde seçim ofisi açılışı da gerçekleştirildi.

Büyükorhan'dan tam destek

Orhaneli ziyaretinin ardından Ala, Mesten ve Salman Büyükorhan ilçesini de ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla buluştuktan sonra muhtarlar ziyaret edildi. Yenice Mahallesi'nde ise tam bir coşku yaşandı. Mahalle halkı Cumhur İttifakı'na tam destek verirken, protokol coşkulu biçimde karşılandı. Burada yapılan coşkulu mitingin ardından son durak Harmancık ilçesi oldu. Harmancık ilçesinde de esnaf ziyaretinin ardından ve STK temsilcileri ve esnafın katıldığı akşam yemeği ile program sona erdi.

“Bunların memlekete fayda sağlamaları mümkün değil”

Millet İttifakı'nı eleştiren Ala, “Bunların ufukları dar, anlayışları kıt. Bunlar Türkiye'yi yönetebilecek durumda değiller. Adına kendilerine göre Millet İttifakı demişler. Bir bakın bunların milletle alakası var mı. Demokrat Parti 1950 yılında iken millet iktidar da değilmiydi. Bu millet iktidarına karşı darbe yapanların arkasında CHP durdu. Bu darbeyi sonra savundular. Şimdi sen nasıl buna Millet İttifakı diyorsun. Biz onun için buna zillet ittifakı diyoruz. 28 Şubat'ta millet iktidar da değilmiydi. 28 Şubat alçak darbe girişiminin destekçisi CHP olmadı mı. Buna Millet İttifakı denebilir mi. Milletin iktidar olduğu her dönemde o iktidarı aşıya etme içinde olanların adı ancak zillet ittifakı olur. Bu anlayış zaten ortada. Bunların memleket fayda sağlamaları mümkün değil” dedi.

“Dağ bölgesinden şampiyonluk bekliyorum”

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, “Dağ bölgesinden şampiyonluk bekliyorum. AK Parti olarak aldığımız oyları Cumhur İttifakı ile beraber yükselteceğiz. Bu zamana kadar verdiğiniz güçlü desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerinizin devam edeceğinizden eminim” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, “Allah'ın izniyle 31 Mart günü bu ittifakın her anlamda birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere hazırlandığını, belki siyasi tarihimizin en önemli seçiminin bu siyasi kadrolarla başarıyla atlatılacağına inanıyorum. AK Parti ve MHP kadrolarının yani Cumhur İttifakı'nın sahada birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor. Bu kadroların birliği, milletimizin birliğiyle inşallah 1 Nisan sabahı çok daha güçlü şekilde, iktidarımızın hem yerelde, hem de genelde devam edeceğine inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Bu millet size oy vermeyecek”

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ise, “Bir tanesi kundaktaki bebeğe kurşun sıkanların emirleri ile hareket eden siyasi organizasyon. CHP'yi geçmişten hepimiz yakından biliyor. MHP'yi ele geçiremedikten sonra bir proje partisi olarak kurulan parti. Evet, yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı. Bu yüzden bu millet size oy vermeyecek” şeklinde konuştu.