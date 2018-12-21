"Cumhur ittifakını 15 Temmuz gecesi Türk Milleti kurdu"

15 Temmuz hain darbe girişimini meydanlara çıkarak el birliği ile durduran Türk Milletinin, aynı gece tek yürek olarak Cumhur İttifakını kurduğunu belirten Başkan Salman, Milletin ortak iradesi ile kurulan bu ittifakı koruyacaklarını, fitne fesat sokmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 15 Temmuz Gecesi başlayan ve millet tarafından kurulan Cumhur İttifakının günlük siyasi polemiklerle bozulmayacağını söyledi. Başkan Ayhan Salman, Anayasa referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde başarılı olan Cumhur ittifakının yerel seçimlerde aynı kararlıkla sürdürüldüğünü belirterek, bu ittifakın 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde de aynı başarıya ulaşacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

MHP teşkilatlarına teşekkür

Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki yerel seçimlerde de devam ettirilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan açıklamalar ile ortaya net şekilde konulduğunu belirten Ayhan Salman, ittifakın başarısı için yerelde de her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi. Başkan Salman, “Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'na olan bağlılıkları için teşekkür etti. Cumhur İttifakı içinde yer alan Sayın Bahçeli'nin, ‘Bahis konusu vatan ve millet olduğunda fedakârlıkta sınır ve eşik tanımayan bir inanmışlığa sahibiz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür' sözleri bu ittifakın neden kurulduğunu anlatmaya yetiyor. Bizlerde AK Parti İl Başkanlığı olarak yerli ve Milli duruşu olan MHP kadrolarına teşekkür ediyoruz” dedi. Türkiye'nin Cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadeleden başarı ile çıkacağına da vurgu yapan Başkan Salman, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile hedeflerine ulaşma kararlılığı artan Türkiye, inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Biz de AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak, ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz” dedi.

“Cumhur ittifakını milletimizin sağlam iradesi koruyacak"

Ayhan Salman, Cumhur İttifakı'nı Türk Milletinin el birliği koruyacağını belirterek AK Parti İl Başkanlığı olarak bu ittifaka fitne fesat sokmak isteyenlere asla fırsat verilmeyeceğini de söyledi. Başkan Salman şunları da ifade etti:

“Cumhurun ittifakı kolay kurulmadı. 15 Temmuz gecesinde uçakların yağdırdığı bombaların altında, tankların önüne atlayanlar ve açılan ateşe göğsünü siper ederek, ülkemizin bekası için şehit olanların aziz hatırası bu ittifakta yaşıyor. Biz bu ittifakı bozmak için uğraşanlara hiçbir şekilde prim vermeyiz. Bu ittifakı bozmak için entrika çevirenler karşılarında bizi ve Milletimizin sağlam iradesini bulurlar. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, etnik kimliğine, inancına bakmadan herkesi bağrımıza basıyoruz. Biz fitneyi değil, kardeşliği büyüteceğiz, husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Kavganın değil, barışın mücadelesini vereceğiz. Ayrışmanın değil, birleşmenin savunuculuğunu yapacağız.”