Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Bursa mitingi nedeniyle kapanacak yollar duyuruldu

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'da yarın gerçekleştireceği miting nedeniyle kapanacak yollar duyuruldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Bursa'da miting gerçekleştirecek. İl Emniyet Müdürlüğü miting programı boyunca kapalı olacak yolları duyurdu.

Yapılan açıklamada, "11 Mayıs Perşembe günü ilimiz Osmangazi ilçesi Meydancık - Gökdere Meydanı arasında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık hava mitingi düzenleyeceğinden, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle miting dolayısıyla yapılacak çalışma çerçevesinde Ali Ferruh Yücel Caddesi Mahmudiye Kavşağı- Gökdere Kavşağı ve Meydancık Kavşağı arası iniş ve çıkış, Kemal Bengü Caddesi üzeri Acem Reis Camisi'nden Gökdere Kavşağı istikametine göre kapatılacak olup akım alternatif güzergahlara yönlendirilecektir. (Mahmudiye Kavşağı-Ali Ferruh Yücel Caddesi Kemal Bengü Caddesi istikametine trafik açık olacaktır.)

11 Mayıs Perşembe günü kapalı olan Gökdere Kavşağı ile Meydancık Kavşağı arasında kalan Ali Ferruh Yücel Caddesi iniş ve çıkış trafiğe açılacak olup, saat 10.00 itibariyle Meydancık Kavşağı Mahmudiye Kavşağı arası Ali Ferruh Yücel Caddesi iniş ve çıkış Kemal Bengü Caddesi, Acemreis Cami Gökdere Meydanı arası gidiş ve geliş ile cadde üzerine çıkan bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak olup trafik alternatif yollara sevk edilecektir. Kavşak ve güzergâhlarda sürücülerin görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir.

Alternatif güzergahlar

Araç sürücülerinin miting öncesi ve miting süresince, İzmir yolu, Yakın Doğu çevre yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil türbe istikametinden Setbaşı istikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Namazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve Eğitim Cadde istikametlerini kullanmaları, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.