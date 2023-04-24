Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya Togg aracıyla giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting düzenleyeceği Bursa’nın Gemlik ilçesine Togg aracıyla giriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting düzenleyeceği Bursa'nın Gemlik ilçesine Togg aracıyla giriş yaptı. Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine Togg aracıyla geldi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Erdoğan, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek, ardından batarya fabrikasının temel atma törenine katılacak.