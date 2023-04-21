Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemlik'te halka hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan'da batarya fabrikasının temel atma töreni öncesi Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan Pazartesi günü batarya fabrikasının temel atma töreni öncesi Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 12.30'da vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreni öncesinde vatandaşlarla buluşacağını ifade eden AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, Türkiye Yüzyılı'nda Gemliklileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na beklediklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki konuşma sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Roa Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'ni Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak.