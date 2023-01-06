Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İznik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Hayırlı Cumalar” notuyla İznik Yeşil Cami görseli ile yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İlçemize verdiği değeri yakından hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda İznik ilçemizi dile getiriyor. Ülkemizin mavi incisi olarak bahsettiği ilçemizin önemli eserlerinden Yeşil Cami'yi sosyal medya hesabında paylaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Rabbim uzun ömürler versin” diye konuştu.