Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın ilk müjdesi Bursa'ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Yenişehir ilçe merkezindeki trilyonlarca lira değerindeki 6 bin metrekare araziyi üzerindeki taşınmazlarla birlikte bedelsiz olarak belediyeye devrini onayladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe merkezindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş'ye ait olan yaklaşık 6 bin metrekarelik arazinin yerel yönetime bedelsiz olarak devrini öngören kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını açıkladı. Başkan Davut Aydın, halen üzerinde Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait bina ve depoların bulunduğu trilyonlarca lira değerindeki arazinin bedelsiz devri konusunda Yenişehir Belediyesi'ne destek veren MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli vekararıonaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tapu devri

Başkan Davut Aydın, durumu paylaştıkları MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın Ankara'daki görüşmelerinin süreci hızlandırdığını ve en nihayetinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, arazinin belediyeye bedelsiz devrini uygun bulduğunu söyledi. Başkan Davut Aydın, “Yılın son haftasında konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan devir kararı belediyemize ulaştı. 5846 metrekare araziyle birlikte üzerindeki 4 adet mesken, 1 adet garaj, 1 adet iş yeri ve 4 adet deponun bedelsiz olarak Yenişehir Belediyemize devriyle ilgili tapu işlemlerinin başlatılması talimatı üzerine harekete geçtik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye Yenişehir'e yılın ilk müjdesi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.