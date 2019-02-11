Cumhurbaşkanı hayranı kadının Aktaş'tan tek isteği Erdoğan ile görüşmek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demetevler Mahallesi'nde yaşayan Mihrigül Aydın ve ailesini ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demetevler Mahallesi'nde katıldığı bir programda kendisini evlerine davet eden Eyüp Aydın'ı kırmadı. Eyüp Aydın ile birlikte ailesinin evine giden Başkan Aktaş, ev sahibesi Mihrigül Aydın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir hayranı olduğunu öğrendi.

Evinin duvarında Erdoğan'ın fotoğrafı asılı olan Mihrigül Aydın, küçük oğlu Eyüp sayesinde bir araya geldiği Başkan Aktaş'a Erzurum'a özel kıtlama çay ikram etti. Aktaş'tan bir ricada bulunan 52 yaşındaki Mihrigül Aydın, “Cumhurbaşkanımız Bursa'ya geldiğinde bir kere görüştürün, ölürsem orada öleyim. Ne olursunuz? Hiçbir şey istemiyorum. Maddi değil, manevi olarak önemli” diyerek her mitingi takip ettiğini söyledi.

Aydın, 15 Şubat Cuma günü yapılacak mitingi de heyecanla beklediğini dile getirdi.

Başkan Aktaş, aslen Erzurumlu olan ve 1991'den beri Bursa'da yaşayan Mihrigül Aydın'a BUSMEK kursiyerlerinin el emeği, ipek tablo hediye etti. Sürpriz ziyarette, Mihrigül Aydın'a ailesi Selami Aydın, Eyüp Aydın, Senem Uyanık, İlhan Aydın da eşlik etti.