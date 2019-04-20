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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bursa-Kartepe ayağı start aldı

55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Bursa-Kartepe startı verildi.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bursa-Kartepe startı verildi. Bisikletçiler, 164.1 kilometre pedal çevirerek Kartepe'ye ulaşacak.


55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bursa startı verildi. Saat 11.50'de Heykel Tarihi Valilik Binası önünde verilen startta bisikletçiler pedallara basarak tura başladı. Sporcular, 164.1 kilometrelik etap sonunda Kartepe'ye ulaşacak. 1300 metre yüksekliğe çıkılacak olan 'Kraliçe etabı', turun en dikkat çekici etabı olmasıyla öne çıkıyor.

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