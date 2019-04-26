Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri İnegöl'e geliyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri Bursa'nın İnegöl ilçesine geliyor.

İnegöl Belediyesi ve Müteahhitler Derneği iş birliğiyle ilçenin yeni yatırımlarla buluşturulması hedefleniyor. 30 Nisan Salı günü yapılacak “İnegöl Yatırım ve İşbirliği toplantısı”, İnegöl Belediyesi ve Müteahhitler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkililerinin hazır olacağı buluşmada yatırım yapılabilecek bölgeler ile organize sanayi bölgeleri de gezilecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz şehrimize değer katmanın gayreti içerisindeyiz. Seçim beyannamemizde belirttiğimiz gibi yeni iş sahaları ve yeni marka değerler üretmenin derdindeyiz. Bu noktada İnegöl Müteahhitler Derneği ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkililerini İnegöl'de ağırlayacağız. Bütün derdimiz İnegöl” şekilde konuştu.