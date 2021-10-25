Cumhuriyet Bayramı'nı doğa yürüyüşünde kutladılar

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı kutlamaları kapsamında Mysia Yolları'nda Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü düzenledi. Kadriye Mahallesi'nden başlayıp Dağyenice'de sona eren yürüyüş, marşlar ve şarkılarla renklendi.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü Nilüfer'de hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen ilk etkinlik, doğa yürüyüşü oldu. Mysia Yolları'nda düzenlenen yürüyüşe ilgi büyüktü. Pandemi tedbirlerinin alındığı yürüyüş, Kadriye Mahallesi meydanından başladı. Katılımcılar, rehberler eşliğinde 16 kilometrelik parkurda yürüdü. Doğaseverler, Kadriye'den sonra Nilüfer ile Orhaneli ilçelerini ayıran Tekçam Sırtı'ndan geçerek Dağyenice'ye ulaştı.

Zaman zaman sisin, zaman zaman da yağmurun etkili olduğu yürüyüş, yine de katılımcıların keyfine engel olmadı. Yürüyüş boyunca marşlar ve şarkılar söyleyen doğaseverler, zorlu ama bir o kadar da keyifli etaplardan sonra Dağyenice Göleti'nde ulaştı.