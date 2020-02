Cündübeyoğlu Nilüferli kadın hayranlarıyla buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Kadın Hayata Yakın" etkinliğine katılan oyuncu ve yazar Ebru Cündübeyoğlu hayranlarıyla buluştu. Yazmanın kendisini çok iyi hissettirdiğini ifade eden Cündübeyoğlu, “İçinde sanat geçen her şeye kendimi yakın hissediyorum. Her zaman yazacağım ve sizlerle bağ kurmaya devam edeceğim” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara okuma alışkanlığı kazandırmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla başlattığı "Kadın Hayata Yakın" etkinliği bu kez oyuncu ve yazar Ebru Cündübeyoğlu'nu ağırladı. Cündübeyoğlu'nun “Ferda” adlı kitabını okuyan yaklaşık 800 kadın, düzenlenen söyleşide yazar ile biraraya gelerek sohbet etme olanağı buldu. Söyleşide yazmanın çok özel ve güzel bir duygu olduğunu ifade eden Ebru Cündübeyoğlu, “Yazmak çok keyifli benim çok hoşuma gidiyor. Oyunculuk, sunuculuk, tiyatro, sinema çok farklı, yazmak farklı bir şey. Geri dönüşler çok güzel. Her zaman yazacağım ve sizlerle bağ kurmaya devam edeceğim. Edebiyat dünyası çok farklı. Sanatın her alanını çok seviyorum. Sanat ruhu beslemek ve hitap etmek için var. Sanat bazen bir filmde, bir kitapta, şarkıda geçiyor. Sanat birbirinden ayrışacak bir alan değil. İçinde sanat geçen her şeye kendimi yakın hissediyorum. Sanatı çok seviyorum” dedi.

Kitabı “Ferda” üzerine gelen soruları da yanıtlayan Cündübeyoğlu, “Alzheimer, hasta kadar yakınlarını da derinden ilgilendiren bir durum. Bu kitabı yazmaya başladığımda hastalığı, hastayı ve yakınlarının içinde bulunduğu durumu daha iyi anladım. Ferda her zaman dik duran ve hayatın iplerini sıkıca tutan bir karakter. Ferda ve kızının hikayesinde düşünce çatışmaları var. Hayat baktığınız şekle göre değişiyor” diye konuştu.

“Mutlu olduğumuz şeyleri gözden geçirelim”

Kendini ifade edebilmenin en güzel yolunun yazmaktan geçtiğini ifade eden Ebru Cündübeyoğlu, “Oyunculukta yazılanı alırsın ve ona göre karakteri yansıtırsın. Ama yazmak başka bir şey. Yazarken her şeyin hakimi sensin. Yazarken kendimi daha iyi hissediyorum. Şiir kitabı da yazdım ve güzel tepkiler aldım. Bu konuda iddialı değilim ama yazabilirim. Ben çerçeveli bir kadın değilim. Kendimi sınırlamam ve gönlümün sınırlarına göre hareket ederim. İnsan kendini dinlemeli ve zaman ayırmalı. Mutlu olduğumuz şeyleri gözden geçirelim” şeklinde konuştu.

“Ferda” adlı kitabını senaryo olarak yazmaya başladığını ve sonra romana dönüştüğünü kaydeden Cündübeyoğlu, “Ferda hayalim olan bir karakterdi. Ayakları üzerinde durabilen güçlü kadını anlatmak istedim. Ferda'yı ilerde bir film olarak görmek isterim” açıklamasını yaptı.

Büyük ilgi gören söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Ebru Cündübeyoğlu'na teşekkür etti. Cündübeyoğlu etkinlik sonunda “Ferda” adlı kitabını okurları için imzaladı.