Uzun zaman sonra rakip fileleri Eskişehirspor maçında havalandıran Bursaspor'un tecrübeli ismi Cüneyt Köz, “Galibiyeti golümle süslediğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da, ikinci golü kaydeden Cüneyt Köz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlı takımın tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu güzel ve önemli galibiyeti, golüle süslediğim için çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyorum. Çalışmaya ve inanmaya devam.”