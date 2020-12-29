Uzun zaman sonra rakip fileleri Eskişehirspor maçında havalandıran Bursaspor’un tecrübeli ismi Cüneyt Köz, “Galibiyeti golümle süslediğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.
Uzun zaman sonra rakip fileleri Eskişehirspor maçında havalandıran Bursaspor'un tecrübeli ismi Cüneyt Köz, “Galibiyeti golümle süslediğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.
TFF 1.Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da, ikinci golü kaydeden Cüneyt Köz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlı takımın tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu güzel ve önemli galibiyeti, golüle süslediğim için çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyorum. Çalışmaya ve inanmaya devam.”