Çürük sarımsak kokusuna dikkat

Bursa'nın ilçesinde Bursagaz'ın 7 gün 24 saat hizmet veren doğal gaz acil ekipleri, 2020 yılında 187 Doğal Gaz Acil Hattı'na gelen 24 bin 366 ihbara müdahale etti. Bursagaz, abonelerine Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramaları gereken durumlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bursagaz, abonelerine 187 Doğal Gaz Acil Hattı ile bu hizmete başvurmaları gereken durumlarla alâkalı bilgilendirme yaptı. Bursa'nın farklı noktalarında konuşlanan ve 7/24 hizmet veren doğal gaz acil ekipleri, 2020 yılında 187 Doğal Gaz Acil Hattı'na gelen 24 bin 366 ihbara müdahale etti.

Acil ekipleri tarafından verilen hizmetin ücretsiz olduğu ve gaz kokusu duyulması halinde vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nın aranması gerektiği belirtilen Bursagaz'ın açıklamasında, “Bursagaz olarak, halkımızın doğal gazı güvenli ve kesintisiz bir şekilde kullanması için çalışıyoruz. Acil müdahale ekiplerimiz 7/24 her an görevinin başında. Kokusuz bir gaz olan doğal gaz, gaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusu ile kokulandırılıyor. Abonelerimizden isteğimiz, böyle bir koku duyduklarında müdahale etmeye çalışmamaları ve hiç vakit kaybetmeden bizi aramalarıdır” denildi.

Bursagaz'dan yapılan açıklamada, acil müdahale gerektiren durumlar ve uyarılara yer verilirken, 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayan abonelerin erken ve doğru müdahale için vermesi gereken bilgilere de dikkat çekildi.

187 Doğal Gaz Acil Hattı'na ihbar edilmesi gereken durumlar

Bina girişindeki doğal gaz kutusunda, apartman ya da merdiven boşluğu ile bina dışında doğal gaz kokusu duyulması,

Bina önündeki doğal gaz servis kutusunun kırılması veya hasar görmesi,

Doğal gaz kullanımı olan dairede, binada ya da yan binada yangın çıkması.

Doğal gaz kokusu duyduğunuzda bunları yapmayın

Çakmak veya kibrit yakmayın.

Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapatmayın veya fişten çekmeyin.

Kapı ve pencereyi açıp ortamı havalandırın.

Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın.

Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın.

Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayın.

Herkesin gaz kokusu olan mekânı terk etmesini sağlayın.

Koku bodrumdan geliyorsa bodruma inmeyin.

Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayın.

Komşularınızdan veya evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın.

187 Doğal Gaz Acil Hattı arandığında verilmesi gereken bilgiler

Sırası ile problemi net bir şekilde anlatın.

Güvenliğiniz için 187 Doğal Gaz Acil Hattı'ndaki operatörün verdiği bilgilileri harfiyen yerine getirin.

Açık adresinizi paylaşın.Acil müdahale ekibinin kısa sürede adrese ulaşması için detaylı tarif verin.

Acil durumda ulaşılabilmesi içinadınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı paylaşın.