DAEŞ küçük çocuğun hayatını kararttı

Suriye'de evlerinin bahçesinde oyun oynarken DEAŞ'ın gömdüğü mayına basarak bir ayağını ve iki gözünü kaybeden 9 yaşındaki Ahmed Hayik ve ailesinin yürek burkan hikayesi herkesi duygulandırdı.

Savaştan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca aileden biri olan Hayik ailesinin 9 yaşındaki oğlu Ahmed'in yaşadıkları yürekleri dağlıyor. Halep kuşatması sırasında Azez bölgesine yerleşen ailenin mutlulukları 9 gün sürdü. DAEŞ tarafından evlerin bahçesine yerleştirilen mayına basan Ahmed hem bir ayağını, hem iki gözünü kaybetti. Türkiye'ye getirilen ve İHH tarafından sahip çıkanlan aile her şeye rağmen umutlarını kaybetmiyor. Baba Mahir Hayik İHH kili lojistik merkezinde çalışarak ailesini geçindirmeye çalışıyor. Bir ayağını kaybeden ve iki gözü görmeyen Ahmed ise hayata küsmeyerek etrafına gülücükler saçarak herkese ders veriyor.

Tek hayali okumak olan Ahmed'in isteğini İHH gerçekletirdi. Kilis'te görme engellilerin eğitim gördüğü yerde eğitim alan Suriyeli çocuk artık daha da mutlu. İnegöl'den Suriye'ye giden İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, İHH Marmara Bölge koordinatörü Ruhi Ademoğlu, Kilis'te Suriyeli aileleri yaşadıkları evlerinde ziyaret etti. Ziyarette neşesiyle çevresindekilere mutluluk saçan Ahmed'in beslediği kuşuyla mutlu anları kameraya böyle yansıdı.

İHH'nın ekmek fırınında çalışan baba Mahir Hayik, 4 çocuğu ve eşiyle birlikte hayatlarını sürdürüyor. Bölgede yapılan ikinci ziyaret ise yürekleri bir kez daha dağladı. Patlama sonucunda babalarını kaybeden 2 çocuğa babaanneleri bakıyor. İHH'nın yardımlarıyla hayatlarını sürdüren aile, dükkandan bozma evde kalıyor.