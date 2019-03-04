İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DAEŞ'in sözde emîri hakim karşısında

Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞ emîri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DAEŞ'in Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu tespit edilen örgütün sözde emîri İ.T'nin Yıldırım ilçesinde bir adreste ikamet ettiği tespit edildi. İ.T'nin yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler şahsı söz konusu adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. İ.T'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.