Dağ bölgesi ile şehir merkezini yaklaştıracak projede çalışmalar aralıksız sürüyor

Başkan Gürkan, 1998 metre uzunluğu olan ve 24 saat çalışma esası ile 200 kişilik çalışan kadrosuyla yapımı devam eden inşaatın mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Gürkan, aynı zamanda 240 metrekarelik viyadük ve 1,3 kilometrelik yol yapımını da içeren proje tamamlandığında dağ ilçeleri ile şehir merkezi arasındaki mesafenin 1,6 kilometre kısalıp, ulaşımın rahatlayacağını hatırlattı.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı'nın eşliğinde inşaat alanında incelemelerde bulunan Davut Gürkan, Bursa'nın her noktasında olduğu gibi bünyesinde barındırdığı bütün potansiyelleri ile şehrin önemli değerleri olan dağ bölgesi ilçelerinde her anlamda kalkınmanın sağlanıp, bölgenin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışmaların takipçisi olduklarını söyledi.

Başkan Gürkan, iki taraflı olarak kazı çalışmaları süren projenin, bölgedeki zemin yapısına bağlı olarak en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, “Gerek merkezî hükümetimiz, gerekse mahallî idareler tarafından Bursa'mızın her noktasına şehrimize yakışır hizmetler getiriliyor ve aralık vermeden yeni projeler üretiliyor. Bu anlamda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.