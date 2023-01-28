DAĞ-DER yöre kültünü dünyaya tanıtılacak

Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞ-DER) Genel Merkezi'nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede Bursa'nın dağ ilçelerine has yöre yemekleri, yer sofralarında gelen misafirlere ikram edildi. Gecede yöreye ait oyunlar ve tiyatro gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

DAĞ-DER Genel Başkanı Yaşar Türk yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz ‘Danışık Gecesi'yle yüzlerce yıllık kültürümüzü Bursamızda da yaşatıyoruz. Bu etkinliği hep yapmayı planlıyorduk bugüne kısmet oldu. Burada yöresel oyunlarımızı, yöreye ait düğünlerde gerçekleşen o anların sahne aldığı tiyatro gösterileri eşliğinde, sergiliyoruz. Gelecek kuşaklar için yaptığımız bu etkinliklerle hem dağ yöremizi hem de Bursamızı en iyi şekilde tanıtıyoruz. Hedefimiz bu kültürü Avrupa ülkelerine giderek oralarda da tanıtmak. Ben bu duygu ve düşüncelerimle bu keyifli gecelerimize katılan tüm konuklarımıza bu gecenin oluşmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.