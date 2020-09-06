Dağ ilçelerinde atık sorunu bitiyor

Bursa genelindeki 29 adet düzensiz katı atık depolama alanından 25'ini kapatarak kente 325 bin metrekare yeşil alan kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde yaptırdığı Katı Atık Aktarma İstasyonu ile Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin çöp sorununu da çözüme kavuşturuyor.

Bursa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla altyapı ve çevre yatırımlarına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, merkeze sonradan bağlanan ilçelerdeki vahşi çöp depolama alanlarının ıslahında önemli bir mesafe kat etti. Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak, kente kazandırdığı 325 bin metrekare yeşil alanla ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Yenikent ve İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama sahalarına getirilen günlük 3 bin 500 ton atığı da elektrik enerjisine dönüştürerek kent ekonomisine kazandırıyor.

Vahşi çöp depolama alanları henüz ıslah edilemeyen Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde bu sorunun çözümü için geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalarda artık sona gelindi. Bu ilçelerdeki evsel nitelikli atıklarının sağlıklı bir şekilde düzenli depolama alanına taşınması amacıyla Orhaneli ilçesine yaptırılan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun inşaatı hızla tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Katı Atık Aktarma İstasyonu ile Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin günlük 50 ton katı atığı burada toplanacak ve düzenli depolama alanına taşınacak. Coğrafi olarak bu üç ilçeden farklı bir konumda bulunan Keles'in günlük 20 ton atığı ise yapılacak aktarma rampası ile çözüme kavuşturulacak. Bu çalışmanın tamamlanması ile 4 dağ ilçesindeki vahşi depolama alanları ıslah edilip, yeşil alan olarak bölgeye kazandırılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üreten ve büyüyen Bursa'nın diğer gelişmekte olan şehirler gibi çeşitli çevre sorunları yaşadığını ancak bu sorunları en aza indirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Daha yeşil ve daha temiz bir Bursa için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda altyapı ve çevre yatırımlarından kesinlikle taviz vermiyoruz. Tüm yatırımlarımızda Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu kapsamında özellikle merkeze sonradan dâhil olan ilçelerimizde çöp depolama alanları önemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkıyordu. Bu alanların ıslah edilip, atımların düzenli depolama alanlarına taşınması konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Sadece 4 dağ ilçemizdeki alanların ıslahı kalmıştı. Orhaneli Katı Katık Aktarma İstasyonu ve Keles'e yapacağımız aktarma rampası ile dağ ilçelerimizde katı atık sorununu tamamen ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.