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Dağ ilçelerinin çöpü paraya dönüşecek

Bursa’nın Orhaneli ilçesine kurulacak atık transfer merkeziyle dağ ilçelerinin çöpleri paraya dönüşecek.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine kurulacak atık transfer merkeziyle dağ ilçelerinin çöpleri paraya dönüşecek.


Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin çöpleri, atık transfer merkezinde toplanacak. Günde 2 tır çöp geri dönüştürülecek. Yaklaşık 50 ton çöpün ayıklanacağı merkez, Ağustos ayı sonu itibariyle hizmet vermesi bekleniyor. Dağ ilçelerine yapılan yatırımlarla hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yeni çalışmalarla da bunları pekiştirdiklerini söyledi. Aykurt, “En büyük sıkıntımız çöptü. Vahşî depolama alanında olan çöpleri artık çöp aktarım merkezinde ayrıştıracağız. Şu anda çöp aktarma merkezinin inşaatı yüzde 60'lara geldi. İnşallah ağustos sonunda kullanır hale gelecek. Orhaneli'nin üzerine kara bulut gibi çöken çöplük dumanları artık olmayacak” dedi.


Geri dönüşümün gelir anlamına geldiğini ifade eden Aykurt, “Geri dönüşümün Türkiye'ye katkısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Avrupa'yı sağlık anlamında salgın döneminde nasıl geçtiğimizi gösterdiysek, geri dönüşümde de bunu başaracağız. Milletimizin hassasiyetini üst seviyelere çekerek iyi düzeylere geleceğiz” diye konuştu.

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