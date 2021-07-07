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Dağ köyleri sele teslim

Bursa’nın dağ ilçelerinden Başköy’de yoğun yağış sonrası meydana gel sel, asfaltları bile söktü.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Başköy'de yoğun yağış sonrası meydana gel sel, asfaltları bile söktü.


Bursa'da iki gündür aralıklarla yağan yağmurlar, etkisini gösteriyor. Farklı köy ve ilçelerde meydana gelen seller, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın dağ ilçesi Başköy'de de sağanak yağış sele sebep oldu. Dere yatağı taşarken, tarlalar zarar gördü.


Sular altında kalan sokaklardan sular çekilince verdiği tahribat gün yüzüne çıktı. Asfaltların bile söküldüğü mahallede, su boruları ortaya çıktı.

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