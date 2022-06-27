Dağ yolu muharebesi

Bursa'da araçlara zarar verdikleri iddia edilen alkollü kişiler ile araç sahipleri arasındaki kavga kameraya yansıdı. Tekme tokat tarafların birbirine girdiği kavgada bazı kadınların da eşlerini ayırmaya çalıştığı görüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü kişiler yol kapatarak park halindeki araçlara zarar vermeye başladı. Bunu gören araç sahipleri ile alkollü kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine acımadan vuran tarafları ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kavga sırasında bir kadının da eşini ayırmaya çalışması dikkat çekti.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.