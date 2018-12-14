Dağ yöresinin zenginlikleri tanıtıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Şehit Jandarma Er Ayaz Gür İlkokulu ve Şehit İbrahim Gür Ortaokulu iş birliğiyle 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla düzenlenen kermes ve sergide yörenin kültürel zenginliği sergilendi.

Okulun anasınıfı öğretmeni Fulya Turgut ve velileri tarafından geçmişten izler barındıran ürünler köy halkından toplanarak, 2 günlük bir hazırlık sonunda sergilendi. Okul Müdürü Halime Aksu, "Bölgemizin ve yöremizin kültürel değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istedik. Öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğini daha üst seviyele çıkarabilmek ve okulumuzda çeşitli ihtiyaçları karşılamak maksadıyla kermesimizi düzenledik. Yerinde tanıtım ile geleceğimizin teminatlarına küçük yaşlarda yerli malının anlatılmasının faydalı olacağına inanıyorum.

Öğretmenlerime, öğrencilerime ve çok değerli Gümüşpınar halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.