Dağakça'nın çehresi değişiyor

Osmangazi Belediyesi'nin her mahalleye bir meydan kazandırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Dağakça Mahallesi'nde hizmet binası inşaatı tamamlanırken, meydan projesinde ise sona gelindi.

İlçeye yaptığı meydanlar ile mahallelere nefes aldıran Osmangazi Belediyesi, Uludağ'ın eteklerindeki Dağakça Mahallesi'ne modern bir meydan ve hizmet binası kazandırdı. Proje kapsamında Dağakça Mahallesi'ne muhtarlık binası ve hizmet binası olmak üzere iki bina inşa edildi. Hizmet binasının zemin katında depo, düğün ve toplantıların yapılabileceği çok amaçlı salon ile mutfak yer alıyor. Birinci katta, köye gelen misafirlerin ağırlandığı, içerisinde mutfak ve banyonun bulunduğu misafirhane ve lokal bulunacak. Ayrıca 730 metrekare alan üzerine inşa edilen Dağakça Meydanı'nda ise vatandaşların oturacağı banklar ve çiçekliklerin yanı sıra vatandaşların yağmur ve güneşten etkilenmeden oturabilecekleri 75 metrekarelik çardak yer alacak.

Toplam bin metrekare alanda hayata geçirilen Dağakça Meydanı ve Hizmet Binası Projesi kapsamında hizmet binası inşaatı tamamlanırken, meydanın zemin kaplama ve ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Meydandaki çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Dağakça'ya değer katacak hizmet binası ve meydan, vatandaşların istifadesine sunulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dağakça Mahallesi'nde yaptırılan meydan ve hizmet binası inşaatında sona gelindiğini belirterek, “Proje kapsamında üç katlı olarak inşa ettiğimiz hizmet binamızda muhtarlık, berber, dernek odası, 2 adet çok amaçlı toplantı salonu, lojman ve 2 köy kahvesi yer alacak. Hizmet binası ve meydan çalışmaları, çevre düzenlemeleri ile birlikte köye yepyeni bir görünüm kazandıracak” dedi.