Dağda kaybolan 4 kişiyi termal dronla arama çalışmaları başladı

Bursa’da dağda kaybolan 4 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bursa'da dağda kaybolan 4 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Olay, Maksem mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Maksem Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekiplerinden yardım istedi.
Bunun üzerine 50 kişilik ekip bölgeye giderek ilk önce termal dronla tespit çalışma başlatıldı.