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Dağda yaşayan yabanî atlar böyle görüntülendi

Bursa’da dağda yaşayan yabanî atlar, sürüler halinde gezerken drone ile görüntülendi.

Bursa'da dağda yaşayan yabanî atlar, sürüler halinde gezerken drone ile görüntülendi.


Mustafakemalpaşa ilçesinin dağlık köylerinden olan Ömeraltı köyünün geniş arazisinde yaşayan yaban atları köye ayrı bir güzellik katıyor. 50 yıl önce köyde yaşayanların bakmadıkları ve doğaya saldıkları atlar zamanla yabanîleşip çoğaldı. Hızla çoğalan atlar ormanların içinde bulunan çayırlarda otluyor. Dağda yaşadıkları için ürkek ve vahşî olan atlar, insanları görünce kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Sürüler halinde gezen atlar farklı bölgelerde hayatlarını idame ettiriyor. Atları izlemek isteyenler ses çıkartmadan uzaktan onları seyrediyor.


Ömeraltı köyü sakinlerinden Ahmet Özdemir, "Uzun yıllar önce birkaç at ormana salınmış. Bunlar üreyip yabanîleşmiş. Köyümüzün farklı bölgelerinde bu hayvanlar sürüler halinde yaşıyor. Bu atlar ormanda yaşıyor. İnsanı görünce hemen kaçıyorlar. Ben 62 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu atlar burada. 2 yıl önce yüzlerceydi. Şimdi azaldı. Ben bunların vurulup sucuk yapıldığını düşünüyorum" dedi.


Ömeraltı muhtarı Yakup Yıldız, "Bu atlar köyümüz arazilerinde yıllardır yabanî olarak yaşıyor. Köyümüz insanları atlara kesinlikle zarar vermiyor. Ama dışarıdan gelenler zarar verebilir. Bu atlar tabiata ayrı bir güzellik katıyor. Uzaktan izlemek çok keyifli. İnsanı görünce hemen kaçıyorlar" diye konuştu.

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