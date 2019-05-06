DAĞDER'de Yaşar Türk dönemi

Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin (DAĞDER) olağanüstü 19. genel kurulunda başkanlığa Yaşar Türk seçildi.

Geçtiğimiz aylarda olağanüstü genel kurul kararı alan DAĞDER'de, mevcut başkan Prof. Dr. Ali Kaya'nın tekrardan aday olmadığı seçimde Yaşar Türk tek listeyle seçime girdi. Kongreye siyasi partilerin Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı başkanlarının yanı sıra, bir çok sivil toplum örgütünden temsilciler de katıldı. Tek adayın bulunduğu kongrede dönem değerlendirmeleri yapıldı.

Her zaman DAĞDER'in emrindeyim diyen Kaya, ''Bizim kongrelerimiz bayram havasında geçer. Başkanlık görevini bugün itibariyle Yaşar Türk başkana devrettim'' diye konuştu.

Herkesin benim derneğim diyebildiği bir DAĞDER anlayışı ile yönetmeye talip olduk diyen yeni başkan Yaşar Türk ise, ''Öncelikle hizmetlerinden dolayı Başkanımız Prof. Dr. Ali Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. DAĞDER'imizi iyi yetere getireceğizır'' dedi.

Kongrede tek aday olan Yaşar Türk, DAĞDER'in 19. dönem genel başkanı seçildi.