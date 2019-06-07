İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Ardahan’ın merkez Dağevi köyünün Bursa ve çevre illerde yaşayan sakinleri, Orhangazi ilçesinde bir araya geldi.

Ardahan'ın merkez Dağevi köyünün Bursa ve çevre illerde yaşayan sakinleri, Orhangazi ilçesinde bir araya geldi. Nadır'da düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi planlanan ‘bahar şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.


Orhangazi ve Bursa'da yaşayan Dağevi sakinlerinin tertip ettiği bahar şenliği Nadır piknik alanında yapıldı. Şenliğe Bursa ve ilçelerinin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden yüzlerce kişi katıldı. Şenlik duaların okunması ile başladı.


Bilhassa özellikle gençlerin birbiri ile tanıştığı şenlik, halaylar ve oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da katıldı. Yıllardır köylerinden ayrı yaşayanların ve ailelerinin tanışıp kaynaşmasını sağlayan şenliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.