Dağyenice Ultra Maratonu'na bin sporcu katıldı

Bursa'da bu yıl ikinci kez düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu yaklaşık bin sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi'nin destek verdiği maratonda 4 ayrı parkurda koşan sporcular, doğanın eşsiz manzarasının da tadını çıkardı.

Nilüfer'in, doğal güzellikleri ile ayrı bir gizeme sahip olan bölgesi Dağyenice, maraton heyecanına sahne oldu. Nilüfer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda ilki geçen yıl düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Bu yıl, geçen yıla göre katılımın ikiye katlandığı, yaklaşık bin sporcunun koştuğu maraton 4 parkurda gerçekleşti. 6K Göl Parkuru, 13K Ateş Parkuru, 32 K Su Parkuru ve 59K Toprak Parkuru'na katılan sporcular göl manzaraları eşliğinde patikalardan koşarken aynı anda doğanın da tadını çıkardı.

Koşuya yeni başlayanlara doğada koşmayı sevdirmek ve yarış ortamını tanıtmak amacıyla düzenlenen 6 K Göl Parkuru'na katılanlar, Dağyenice Gölü etrafında koştular ve 6 kilometrelik koşunun bitişi de göl kenarında oldu.

13K Ateş Parkuru, Dağyenice Gölü'nden başladı. Bu parkura katılan yaklaşık 350 sporcu önce Dağyenice Gölü manzarası eşliğinde patikalardan koştu ardından da Atlas Mahallesi'ne gidip tekrar Dağyenice'ye dönüş yaptı.

32 K Su Parkuru'nu koşanlar aynı zamanda Dağyenice Gölü, Doğancı Göleti ve Çalı Göleti'nin manzarasının tadını da çıkarma şansı buldu. Dağyenice Gölü'nden başlayan koşu Doğancı, Kadriye ve son olarak Atlas Mahallesi'ne kadar devam etti. Sporcular buradan tekrar Dağyenice'ye koşarak 32 kilometreyi tamamladı.

Maratonun en zorlu parkuru 59 K Toprak Parkuru'ydu. Bu parkura katılan yaklaşık 100 sporcuya 59 kilometrelik parkuru tamamlamaları için 12,5 saat verildi. Parkur Dağyenice Gölü'nde başladı. Sporcular daha sonra Atlas Mahallesi'nden geçip Çalı Göleti'nin üstündeki Bursa Ovası manzarası eşliğinde Çalı Mahallesi üzerinden Demirci Mahallesi'ne, Demirci'den Misi'ye oradan da Doğancı Mahallesi'ne koştular. Doğancı Göleti manzarası eşliğinde devam eden maraton Kadriye Mahallesi'ne, ardından da Dağyenice Gölü'nde bitti. Göl kenarında toplanan sporseverler de doğanın keyfini müzikle çıkardı. Panikatak Online'nin verdiği mini konser, izleyici olarak gelen maratona gelenlere keyifli anlar yaşattı.

Dağyenice'den başlayıp birbirinden güzel üç gölün manzarası eşliğinde patikalarda gerçekleşen Dağyenice Ultra Maratonu'nda kendi parkurlarında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Törene Nilüfer Belediye Başkan Vekili Atakan Çorbacı ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de katıldı. Sporculara kupalarını veren Atakan ve Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına hepsini ayrı ayrı kutlayarak, Nilüfer Belediyesi'nin bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğini söyledi.