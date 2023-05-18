Nilüfer Belediyesi'nin de ana sponsorları arasında yer aldığı SPX Dağyenice Ultra Trail, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılında 100 K parkuruyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Mysia Yolları ile 3 göl manzarasını içine alan 5 ayrı parkurun yer aldığı SPX Dağyenice Ultra Trail'de, 20 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin koşucu yarışacak.

Nilüfer'in ev sahipliği yaptığı, sporu tarih ve doğayla birleştiren SPX Dağyenice Ultra Trail'de heyecan başlıyor. Nilüfer Belediyesi, Copa, Merrel, Nefes Dağyenice, Özhan Marketler Zinciri ve İlay Tekstil'in ana sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan SPX Dağyenice Ultra Trail, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 K parkuruyla fark oluşturacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlayacak ve iki gün sürecek olan organizasyonun detayları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, SPX Dağyenice Ultra Trail yarış direktörleri Osman Argat, Erçin Çaçan, Burcu Özhan ile ana sponsor temsilcilerinin yer aldığı toplantıda paylaşıldı.

İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, SPX Dağyenice Ultra Maratonu'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Erdem, “Bu organizasyon sayesinde 4 yıldır binlerce sporcuyu bölgemizdeki yarışlarda ağırlıyor ve onları Nilüfer bölgesinin doğal güzellikleriyle tanıştırıyoruz. Nilüfer doğa sporlarına uygun doğal güzellikleri olan bir kent ve spora katkı sağlamanın dışında, kentin bu kimliğinin tanıtılması da bizim için çok önemli” dedi.

Pek çok doğa sporuna imkan sağlayan alternatif rotalar içeren Mysia Yolları'nın da maraton parkuruna dahil edildiğini belirten Başkan Turgay Erdem, “Mysia yollarının tanıtılmasını önemsiyoruz. Nilüfer'in eşsiz doğal güzellikleri içinde, kimi zaman orman, kimi zaman göl manzarası eşliğinde patikalardan koşarken keyif almalarını, doğanın tadını çıkarmalarını diliyorum. Organizasyona emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve tüm yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

SPX Dağyenice Ultra Trail'in Türkiye'nin lider yarışlarından biri haline geldiğini belirten Burcu Özhan da, 100 K Mysia Yolları parkurunu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak maratona dahil ettiklerini söyledi. Organizasyona katılımın her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken Özhan, maratonun diğer bir özelliğinin de 3 göl manzarasını bir arada bulunduran yarış olduğunu söyledi. Burcu Özhan, SPX Dağyenice Ultra Trail'de Gölyazı'dan başlayıp Dağyenice'de sona erecek 100 K Mysia Yolları parkurun yanı sıra 61 K toprak, 33 K su, 15 K ateş ve 6 K göl parkurlarının yer aldığını belirtti.

Maratona 20 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin koşucunun katılacağını belirten Osman Argat da,

100 K Mysia Yolları parkuru hakkında bilgi verdi. Argat, “Bu parkuru, tarihi haritalara bağlı kalarak çıkarttık. M.Ö. 500 yılında haberciler, tarihi Misi köyünden Apollonia'ya bu parkuru kullanarak gidiyorlarmış. Biz de bu tarihi yolu, spor dünyasına kazandırmak istedik. Türkiye'de ilk kez 100 K parkuruna, bu kadar geniş katılım olacak” diye konuştu.

Organizasyonda fuar ve etkinlik alanlarının yer alacağını belirten Elçin Çaçan da, “Koşucular ve aileleri, düzenlenecek sportif etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirecek. Ayrıca çocuklar için de özel etkinlikler gerçekleştirilecek. SPX Dağyenice Ultra Trail'in 6 K parkurunda, kurumlar da yarışacak” dedi.