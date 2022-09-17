Daha temiz bir çevre için çöp topladılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri bünyesinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Mahalle Gönülleriyle birlikte daha temiz bir çevre için İznik Sahili'nde çöp topladı.

Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Mahalle Gönüllüleriyle şehrin farklı noktalarında temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Sahili'nde Mahalle Gönüllüleriyle buluşarak etrafa gelişi güzel atılan çöpleri tek tek topladı.