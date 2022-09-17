İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Daha temiz bir çevre için çöp topladılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri bünyesinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Mahalle Gönülleriyle birlikte daha temiz bir çevre için İznik Sahili’nde çöp topladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri bünyesinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Mahalle Gönülleriyle birlikte daha temiz bir çevre için İznik Sahili'nde çöp topladı.


Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Mahalle Gönüllüleriyle şehrin farklı noktalarında temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Sahili'nde Mahalle Gönüllüleriyle buluşarak etrafa gelişi güzel atılan çöpleri tek tek topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.