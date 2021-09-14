Daha temiz bir çevre için harekete geç

Mahalle gönüllülerinin iştirâkiyle Otosansit Doğa Parkı temizlenecek.

Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması maksadıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak çevre temizliği hareketine katılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'ya gönül vermiş mahalle gönüllüleri, 18 Eylül saat 10.00'da Otosansit Doğa Parkı'nda buluşarak temizlik yapacak. 7'den 70'e herkesin katılabileceği temizlik hareketine bütün Bursalılar davetli.