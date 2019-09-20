Daha yeşil bir Mudanya için “peyzaj vizesi”

Turizm potansiyeliyle hızla büyüyen Mudanya'da sağlıklı kentleşme adına önemli bir adım atıldı. Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi ile yapılan protokol gereği ilçedeki bütün yapılara yeşil alanların oluşması için “peyzaj vizesi” mecburiyeti getirildi.

Mudanya Belediyesi, daha yeşil bir Mudanya adına Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi ile protokol imzaladı. Potokol gereği, yapı kullanma izni aşamasında uygulanan peyzaj projesinin uygunluğu ilgili meslek odasınca kontrol edilecek. Hızla gelişen Mudanya'da her yıl yeni yapılan bina sayısı ve yerleşim birimi artarken, “peyzaj vizesi” olmayan yapılar tamamlanmış kabul edilmeyecek. Mudanya'nın sağlıklı büyümesi adına önemli bir adım attıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,“Bundan sonra Mudanya'da yapıların çevresi daha yaşanabilir olmalı. Hep beraber daha yeşil, sokaklarında en güzel çiçeklerin yetiştiği bir ilçe oluşturacağız. Kurum olarak Mudanya'nın yararına olacak her türlü projeye katkı koymaya hazırız” diye konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi Necla Yörüklü ise katkılarından dolayı Başkan Türkyılmaz'a teşekkür ederek, “Mudanya bir kez daha farkını gösterdi. Hayata geçirilen bu proje ile Mudanya adına bir milat oluşturdunuz. Bu uygulama yeşil alanların oluşmasına öncülük edecektir” dedi.