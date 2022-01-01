Danimarkalı genç 7 saat sonra kurtarıldı

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişi kurtarıldı. Ekipler 7 saatlik çalışma sonucu Danimarkalı gence sağ salim ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Kaybolan Danimarka uyruklu 21 yaşındaki Yusuf Sepehizade ile telefonla görüşen jandarma ekipleri, şahsın Kestel Orhaniye mevkiinde olduğunu tespit etti. Ekipler 5 saat sonra Yusuf Sepehizade'ye ulaştı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA'dan oluşan 50 kişilik ekibin aradığı Sepehizade'ye Kestel Gavurpınarı Mevkii'nde 7 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, Danimarkalı gence ulaşmak için traktörlerle belli bir yol katetti. Traktörlerinde ilerleyemediği yere ise 1 saatte yürüyerek ulaştılar.

Sepehizade'nin Antalya'dan Bursa'ya geldiği ve sabah saatlerinde Uludağ'a doğru yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen Sepehizade, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldı.