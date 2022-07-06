Dans ateşi Bursa'yı sardı

'sü gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması tüm coşkusuyla devam ediyor.

Dünyanın 18 farklı ülkesinden gelen ve her akşam Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterileriyle tüm hünerlerini izleyenler ve jüriye sunan ekipler, gün içinde ise şehrin dört bir yanında renkli kültürlerini Bursalılar ile paylaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Harput Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 34. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 18 ülkeden 575 dansçı ve 22 yerli grubun katılımıyla devam ediyor.

Yarışmanın kazananı olmak için renkli kıyafetleri ve hareketli danslarıyla izleyenleri mest eden gruplar, heyecanı tüm şehre yaymak için 17 ilçedeki park ve meydanlarda da gösterilerini sürdürüyor. Yerli ve yabancı ekipler, Sur Yapı Marka AVM, Podyum Park, Kent Meydanı gibi cazibe merkezlerinin yanı sıra 17 ilçenin tamamında yaptıkları gösterilerle renkli kültürlerini tüm Bursalılarla paylaşıyor. Dış ilçelerin meydanlarında gerçekleştirilen gösterilerde; Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da ekipleri misafir etti.

Final biletini unutmayın

Farklı kültürlerin müzik ve danslarını Bursalılarla buluşturan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda final heyecanı, 7 Temmuz (Yarın) akşamı yaşanacak. Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Dağıstan, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC., Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Sırbistan ve Polonya'dan halk dansları ekiplerinin katıldığı yarışmanın finali, Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak. Kişi başı 20 TL'den satılacak final biletlerine, biletinial.com platformu üzerinden ya da Tayyare Kültür Merkezi ile Açıkahava Tiyatrosu gişelerinden ulaşılabilecek.