İhlas Haber Ajansı

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Darp edilen genç adamdan acı haber

Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti.


Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi bahçesinde iki kişi tarafından darp edilen İbrahim Akkuş ağır yaralanmıştı. 48 yaşında iki çocuk babası tedavi gördüğü hastahane de bugün öldü.


Olay sonrası mahkemeye çıkarılan Alican Ö. (32) ve Emrah D. (32) adlı 2 kişi tutuklandı.

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