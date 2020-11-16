DASKUT 1 yaşında

yıl dönümünü büyük bir katılım ile Bursa merkez karargahında kutladı.

Büyük bir katılım ile gerçekleşen kutlama töreninde, Derneğin Onursal Başkanı Osman Urfalıoğlu, Genel Başkan Tuncay Meriçli, il ve ilçe temsilcileri, AFAD Bursa Eğitim Sorumlusu Sedat Ergani, derneğin üyeleri ve aileleri yer aldı. Derneğin Genel Başkanı Tuncay Meriçli açılış konuşmasının ardından onursal başkan Osman Urfalıoğlu, DASKUT doğuşunun ve bugünlere nasıl geldiğini anlatırken duygulu anlar yaşandı. İstanbul İl Temsilcisi ve derneğin baş eğitmeni Faruk Er, İzmir depreminde görev yaptığı 29 DASKUT personeli ile çalıştığını hatırlatarak “2 kazma ve 2 kürek ile enkazda bu başarıyı gösterecek başka bir ekip yoktur” dedi.

AFAD Bursa eğitim sorumlumuz Sedat Ergani, derneğin üyelerine kısa bir süre önce AFAD bünyesinde verilen eğitimin ardından oluşan İzmir depreminin adeta personeli için bir sınav niteliğinde olduğunu ve bu sınavı büyük başarı ile tamamladıklarını ifade ederken tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

Son olarak Genel Başkan Tuncay Meriçli de, dernek kuruluşunda yer alan 12 kişiyi kürsüye davet ederek “Bu arkadaşlar o gün cesaret göstererek derneğin kurulmasında yer aldılar. Eğer bugün bu dernek var ise bu arkadaşlarımızın sayesinde” diye konuştu. Meriçli, derneğin 12 kişi ile kurulduğunu ve 1 yıl içerisinde 650 kadar üyeye ulaştığını belirtirken, Bursa merkez olmak üzere, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Ankara, Bolu, Karabük, Giresun, Artvin, Sivas ve Tokat İllerinde temsilciliklerinin açıldığını ve her gün yeni üye başvurularını aldıklarını anlattı.

Tören AFAD eğitimine katılan 60 gönüllü üyenin diplomalarının takdim edilmesi ile devam etti. Diploma takdim töreninin ardından İzmir depreminde görev alan 29 DASKUT personeline plaket takdimi AFAD Eğitim sorumlusu Sedat Ergani ve AFAD iaşe sorumlusu Veysi Mutlu tarafından yapıldı.

Törende aynı zamanda derneğin çocuk kulübü olan ‘Minik Karıncaların' “Dünyayı kurtaran çocuk” konulu resim yarışması da değerlendirilerek, yarışmaya katılan tüm miniklerin resimleri birinci ilan edilerek yarışmacılar ödüllendirildi. Törene davet edilen ve derneğe bağışları ile katkıda bulunan vatandaşlar da unutulmayarak kürsüde tanıtıldı ve yapmış oldukları destekler için teşekkür edildi. Yıl dönümü pastasının derneğin en yaşlı üyesi Sabahattin Haşal'ın kesmesi ile tören toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.