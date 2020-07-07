Davut Aydın, başarılı öğrencilere ödüllendirdi

İlkokullar arası ve Ortaokullar arası olmak üzere iki farklı kategoride Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hediye takdim törenine İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, okul müdürleri, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. Aydın, “Tarihi destanlarla dolu, her bir karışında ayrı bir destan yatan bu güzel ülkemizi; özünü, kültürünü, mücadelelerini ve nice zorluklarla kazanılmış zaferlerini bir gün dahi unutmadan daha da yükseklere taşıyacak, geleceğimiz evlatlarımızın başarılarının daim olmasını temenni ederek, kendilerini, ailelerini ve onların üzerinde büyük emekleri bulunan öğretmenlerini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.