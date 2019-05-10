Davut Aydın'a Süper Lig hakemlerinden ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig hakemleri Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken ve Kemal Elmas, Başkan Aydın'ı ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan hakemlere, Başkan Aydın'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Nazik ziyaretlerinden dolayı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hakem şansınız sizinle olsun” dedi.

Ziyaret sonunda hakemler Başkan Davut Aydın'a hakem forması hediye etti.