Davut Gürkan, “Bu güzel şehir için taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Sinandede Mahalle sakinleri ile biraraya geldi. Sinandede Eğitim, Kültür, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği merkezinde gerçekleşen toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Gürkan, şehrin her noktasında gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Bursa'nın taleplerini birinci ağızdan dinleyerek, çözüm ürettiklerini söyledi.

Başkan Gürkan, Bursa'nın tüm potansiyelleri, çalışkan ve zengin kültürel öğeleri barındıran nüfus yapısıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bizler de bu güzel şehri, güzel insanlarımızla birlikte yönetmeye, hizmet etmeye çabalıyoruz. Bursamız ve Bursalı hemşehrilerimiz her hizmetin en güzelini hak ediyor. Bu bilinçle çalışıyor, AK Kadrolar olarak Bursamızın, ülkemizin geleceği için taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz. Bu yolda partimizin kuruluşundan bu yana desteği ile yanımızda olan Bursalı Hemşehrilerimize ve bizlerle birlikte bu güzel ülkeye hizmet etme yolunda gece gündüz yürüyen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.