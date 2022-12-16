Davut Gürkan: Esnafımızı geleceğe taşıyan adımları birlikte atıyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan saha çalışmalarının yanı sıra ziyaretleri kabullerini de sürdürüyor. Son olarak Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve oda başkanları ile bir araya gelen Başkan Gürkan, çeşitli sektörleri temsil eden başkanları dinleyerek, talep ve önerilerini tek tek not aldı. Gürkan, başta Çataltepe projesi olmak üzere Bursa'nın ekonomik zenginliklerinden olan ve şehir kültürüne ayrı bir zenginlik katan esnafların çağa ayak uydurup, geleceğe hazırlanabilmeleri için yürütülen tüm çalışmaların yakından takipçisi olduklarını belirtti.

Davut Gürkan, “Bursa'mız birçok alanda olduğu gibi ahilik kültürünün başkenti olma niteliği ile temiz, dürüst ticaret, hizmet anlayışı ile yüzyıllardır şehre değer katan esnafları ile de zengin bir şehir. Şehir ve ülke ekonomimizin önemli dişlilerinden biri de kuşkusuz ki esnaflarımız. Bursa'mızda esnaflarımızın her zaman olduğu gibi güçlü adımlarla geleceğe yürüyebilmesi için merkezi hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte gerekli tüm çalışmaları istişare kültürümüzle yürütüyoruz. Bursa esnafının tüm sorunlarını, taleplerini çözüme kavuşturmak adına hep birlikte çalışıyoruz. Esnaflarımız, zenginliğimiz, kültürümüzün mirası. Hep birlikte Bursa'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz. Bu yoldaki desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.