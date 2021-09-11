Davut Gürkan: "Güzel Bursamızı var eden her kesimden insanın yaptığı fedakarlıktır"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan mesajında, "Vatanı, bayrağı ve ülkesinin geleceği için canını ve tüm varlığını feda eden giyimi, kuşamı, inancı, kültürü ne olursa olsun her Şehidimiz, her Gazimiz bizler için dünyaya örnek birer fedakarlık timsalidir. Bursamız,fethinden itibaren her kesimden insanımızın fedakarlıklarına şahitlik etmiş,güzelliğini dili, inancı, kültürü ne olursa olsun her zaman insanına saygısından almıştır" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayımladığı mesajında medeniyetin kurucu şehri, tarihin ulu çınarı, Osmanlı'nın Başkentlerinden Bursa'nın 1326 yılında Orhan Gazi'nin fethinden itibaren her zaman barışın ve huzurun şehri olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, Bursa'nın ve tüm Anadolu'nun her kesimden, her inanıştan, her kültürden insanının fedakarlıkları ile özgürlüğüne kavuştuğuna dikkat çekerek, "Bu toprakları kutsal yapan her kesimden insanının vatanı için yaptığı fedakarlıklardır" ifadelerini kullandı.

Barışın, huzurun şehri Bursa'nın esaretinin 8 Temmuz 1920'de Yunan askerlerinin şehri işgaliyle başladığını anımsatan Başkan Gürkan, işgalle birlikte Riyaset Kürsüsü'ne milli yas sembolü olarak Kara örtü serildiğini hatırlatarak, “Bu milletin manevi başkentinin işgal altında kaldığı her gün 'yas' demekti. 'Puşide-i Siyah' adıyla bilinen bu kara örtü, 2 sene 2 ay 2 gün boyunca Riyaset Kürsüsü üzerinde örtülü kaldı. O örtü orada kaldıkça Türk milletinin öfkesi ve azmi her daim canlı kaldı. Zaferlerle dolu 1922 yılının eylül ayı, Bursa dahil pek çok ilimiz için kurtuluş vakti oldu. 11 Eylül 1922, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda, özgürlüğün ve bağımsızlığın günü oldu” ifadelerini kullandı.

11 Eylül 1922'de tüm dünyanın Anadolu insanının esarete boyun eğmeyeceğine bir kez daha şahit olduğunu belirten Başkan Gürkan, şunları mesajını şu şekilde sonlandırdı:

"Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunda rol oynayan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyor, Bursa'nın kurtuluşunun 99. yıldönümünde aziz Bursalılara ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzur ve barış dolu nice yıllar diliyorum."