Dayanışma ve paylaşma şehri Yıldırım

İhtiyaç sahibi ailelere, ‘İkinci el eşya', ‘Mama Desteği' ve ‘Sıcak Yemek' gibi yardımlaşma kampanyalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, yeni bir toplumsal dayanışma örneğini daha hayata geçirdi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, her bayram olduğu gibi yine yüzlerce aileyi sevindirmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesi'nce gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi bin aileye, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından et ve gıda yardımı yapıldı. Öte yandan her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da dar gelirli ailelerin çocuklarını unutmayan ekipler, yaklaşık bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunarak ihtiyaç sahibi aileleri mutlu etti.

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bayram paylaşmaktır, mutluluktur, mutluluğu paylaşmaktır. Bizde her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutluluğumuzu paylaşmaya devam ediyoruz. Yine hayırseverlerimizin destekleriyle birlikte bu bayram da hem Yıldırım'daki çocuklarımızı sevindirmek adına onlara giysi yardımında bulunuyoruz. Bu gönül köprüsünü Yıldırım'da oluşturmaya devam edeceğiz. Giyim ve diğer sosyal yardım hususunda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her dâim yanlarında olarak onlara bayram havasını çok daha güçlü ve mutlu bir şekilde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.