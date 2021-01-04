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Dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Bursa’da aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, dayısını bıçakla yaraladı.

Bursa'da aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, dayısını bıçakla yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle Kerem Yılmaz G. (34) ve yeğeni Mert Can S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Can S, yanındaki bıçakla Kerem Yılmaz G.'yi sırtından bıçakladı. Mert Can S. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Mert Can'ın dayısını bıçakla yaraladığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa bir süre sonra Mert Can S. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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