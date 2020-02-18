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Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışan dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışan dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bir fastfood dükkanın sahibi Kamil Kuzey (65) iş yerinde çalıştığı esnada yeğeni E.B. (33) tarafından pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B, jandarma ekiplerine teslim oldu. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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