İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ infazcısı Bursa'da yakalandı

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu terörist Bursa’da Terörle Mücadele ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu terörist Bursa'da Terörle Mücadele ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa'da olduğu tespit edilen DEAŞ'lı üst düzey sözde komutan için operasyona start verildi.


Suriye'nin Deyrizor'a bağlı El- Meadin ve El- Bukemal Bölgelerinde emir komutaya sahip olduğu ve bir çok infazı gerçekleştirdiği belirlenen DEAŞ üst düzey yöneticisi Abu Taki Alshamy kodlu Y.A.A. (50) terör ve özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.


Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Y.A.A.'nın sosyal medyada infaz görüntüleri paylaşılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.