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DEAŞ tetikçisi baba ve istihbaratçı oğlu tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisi ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu tutuklandı.


Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren Y.A.A'nın İnegöl ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17 Şubat'ta operasyon düzenleyip, Y.A.A. isimli DEAŞ militanını İnegöl ilçesindeki bir inşaatta yakaladı. Polisin aynı ilçede 18 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda da Y.A.A'nın, terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. de gözaltına alındı.


Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Suriye uyruklu "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. (50) ile oğlu K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildikleri adli makamlarca tutuklandı. Y.A.A'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

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