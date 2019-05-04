Dedeler ve torunları piknikte bir araya geldi

Bursa'da yaşlılar ve torunları bahar şenliğinde buluştu. Nesillerin bir araya geldiği piknikte, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Osmangazi Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak projesi dede ve nineleri torunlarıyla bir araya getirdi. Ziraat Mesire Yeri'nde gerçekleştirilen piknikte yaşlılar gölgede temiz havanın keyfinin çıkarırken, torunları ise şişme kaydırak, palyaço ve gösterilerle unutulmaz bir gün yaşadı. Huzurevinde kalan yaşlılar ile yetiştirme yurdunda kalan çocukların yanı sıra alana gelen dede ve nineler, zamanında çocuklarına gösteremedikleri ilgiyi şimdi göstermeye gayret ettiklerini söyledi. Anne ve baba olmanın farklı bir duygu olduğunu belirten yaşlılar, dede ve nine olmanın ise tarif edilemez bir mutluluk olduğuna dikkat çekti.

Gönül belediyeciliğinin bu gibi faaliyetlerlerle vatandaşa dokunmak olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkan vekili Cem Kürşad Hasanoğlu, “Bu buluşmalarda, nesillerin kültür aktarımını sağlamış oluyoruz. Eskiden dede ve nineler, torunlarına örf ve adetlerini, ahlak kaidelerini aktarıyordu. Bugün sanayi toplumunda ne yazık ki mümkün olamıyor. Biz buna vesile olmak istiyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz” diye konuştu.

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ise, “Baharı karşılayalım dedik. Dedeler ve ninelerin torunlarıyla bir araya gelmesini istedik. Ayrıca huzurevinde kalan yaşlılar ile yetiştirme yurdunda kalan çocuklar da bir araya geldi. Kısa sürede birbirlerine kaynaştılar. Biz çocuklarımızın ekranla değil, akranlarıyla büyümesini vesile oluyoruz. Dede ve nineleriyle büyüyen çocukların aile bağları daha güçlü oluyor” şeklinde konuştu.