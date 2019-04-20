Defineciler eşkıyanın hazinesi için ölümü göze almışlar

Bursa'nın İznik İlçesi'nde önceki gece mağarada define ararken hayatını kaybeden bir kişi ve 10 arkadaşının hikayesi ortaya çıktı. Zanlıların, eşkıyanın kayıp hazinesi için Kocaeli'den İznik bölgesine define aramaya geldikleri, lahit mezar aradıkları ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıkları ortaya çıktı. Hastanede tedavi altına alınan 6 defineciden Ömer Kocaeki'nin (35) hayati tehlikesi sürerken, gözcülük yapan ve gözaltına alınan 4 defineci ise serbest bırakılmıştı.

11 kaçak kazıcıdan 7'si, 51 metre derinlikteki Kızıltepe Mağarası'nda lahit mezarlar ve gömülü eşkıya parasını ararken karbonmonoksit gazından zehirlenmişti.

AFAD, Jandarma, UMKE, 112, Büyükşehir İtfaiyesi, AKUT, NAK ve BAKUT ekiplerinden oluşan toplamda 100 kişi 12 saat süren operasyonla 7 kişiyi çıkarmış 60 yaşındaki Mümin Sarıdoğan ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Define hayali ile 11 kişiyi bir araya getiren kişinin hayatını kaybeden Mümin Sarıdoğan olduğu öğrenildi. Sarıdoğan'ın, daha önce jandarmanın aynı bölgede hakkında işlem yaptığı Recep E. (58) ile Kocaeli'nde görüşüp kazı için anlaştığı ortaya çıktı.

Mümin Sarıdoğan, Kocaeli ve Gebze'den İsmail T., Temel C., Harun A., İsa H., Ömer K., Günay K., Nihat E., Adem M. ve oğlu Halil Sarıdoğan, önceki gece mağaraya gelerek Recep Er ile buluşup kaçak kazıya başladı. İlerleyen saatlerde mağarada çalıştırdıkları jenaratörden çıkan gazdan zehirlenen definecilerden 7'sinin zengin olma hayali bir kişinin ölümüyle noktalandı.

Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlılar, "Bölgede eşkiyaya ait paraların gömülü olduğu söylendi. Biz de harita ile gelip araştırma yaptık. Kazıp onu bulmak istedik" dedikleri öğrenildi. Mağarayı görüntüleyen yetkililer, iddia edilen hazinenin bir hayal ürünü olduğunu kanıtladı.

Jandarmanın gözaltına aldığı 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bursa'da çeşitli hastanelerde tedavi altındaki 6 kişinin de pazartesi gününe kadar tedavi altında tutulacakları öğrenildi.