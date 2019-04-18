İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Defineciler mağarada mahsur kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde define arayan 8 kişinin mağarada mahsur kaldığı bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde define arayan 8 kişinin mağarada mahsur kaldığı bildirildi. Jandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında jandarmaya, Elbeyli köyünde Kızıltepe mevkisinde bir mağarada 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağlık olması sebebiyle ekiplerin bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Mağarada 7 kişi metan gazından zehirlenince diğer arkadaşlarının ekiplere haber verdiği belirtildi. Ekiplerin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.