Defineciler mağarada mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define arayan 8 kişinin mağarada mahsur kaldığı bildirildi. Jandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında jandarmaya, Elbeyli köyünde Kızıltepe mevkisinde bir mağarada 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağlık olması sebebiyle ekiplerin bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Mağarada 7 kişi metan gazından zehirlenince diğer arkadaşlarının ekiplere haber verdiği belirtildi. Ekiplerin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.